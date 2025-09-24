Director de Companii
Ernst and Young
  • Salarii
  • Capitalist de Risc

  • Toate salariile Capitalist de Risc

Ernst and Young Capitalist de Risc Salarii

Pachetul median de compensație pentru Capitalist de Risc in United States la Ernst and Young totalizează $120K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Ernst and Young
Associate
New York, NY
Total pe an
$120K
Nivel
-
Salariu de bază
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Ernst and Young?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Asociat

Analist

Întrebări frecvente

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Capitalist de Risc sa Ernst and Young in United States ay may taunang kabuuang bayad na $270,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ernst and Young para sa Capitalist de Risc role in United States ay $112,000.

