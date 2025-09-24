Director de Companii
Ernst and Young
Ernst and Young Redactor Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Redactor Tehnic in Singapore la Ernst and Young variază de la SGD 38.1K la SGD 52.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Interval Comun
Interval Posibil

SGD 210K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Redactor Tehnic at Ernst and Young in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 52,094. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Redactor Tehnic role in Singapore is SGD 38,052.

