Compensația pentru Arhitect de Soluții in United States la Ernst and Young variază de la $183K pe year pentru Solution Architect la $243K pe year pentru Principal Solution Architect. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $212K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Didžiausias atlyginimų paketas Arhitect de Soluții pozicijai Ernst and Young in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $283,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ernst and Young Arhitect de Soluții pozicijai in United States yra $212,000.

