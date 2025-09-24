Compensația pentru Inginer Software in United States la Ernst and Young variază de la $104K pe year pentru Software Engineer la $125K pe year pentru Staff Software Engineer 2. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $119K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
