Director de Companii
Ernst and Young
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Senior

  • Toate salariile Senior

Ernst and Young Senior Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Avem nevoie doar de 4 încă Senior contribuțiis la Ernst and Young pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

₹13.98M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.62M+ (uneori ₹26.21M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Senior oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Самый высокий пакет вознаграждения для jobFamilies.Senior в Ernst and Young in India составляет ₹1,255,534 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ernst and Young для позиции jobFamilies.Senior in India составляет ₹1,255,534.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Ernst and Young

Companii Similare

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse