Ernst and Young
Pachetul median de compensație pentru Vânzări in United States la Ernst and Young totalizează $170K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
Ernst and Young
Account Manager
Charlotte, NC
Total pe an
$170K
Nivel
Manager
Salariu de bază
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Ernst and Young?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la Ernst and Young in United States ajunge la o compensație totală anuală de $635,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ernst and Young pentru rolul de Vânzări in United States este $170,000.

