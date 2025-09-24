Director de Companii
Ernst and Young
Ernst and Young Recrutor Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

ARS 29.05M - ARS 35.11M
Argentina
Interval Comun
Interval Posibil
ARS 27.13MARS 29.05MARS 35.11MARS 37.03M
Interval Comun
Interval Posibil

ARS 193.72M

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Recrutor at Ernst and Young in Argentina sits at a yearly total compensation of ARS 37,025,713. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Recrutor role in Argentina is ARS 27,130,910.

