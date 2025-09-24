Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Design de Produs in United States la Ernst and Young variază de la $161K la $226K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

$175K - $203K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$161K$175K$203K$226K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Design de Produs la Ernst and Young in United States ajunge la o compensație totală anuală de $225,862. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ernst and Young pentru rolul de Manager Design de Produs in United States este $161,330.

