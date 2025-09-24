Director de Companii
Ernst and Young
Ernst and Young Operațiuni Marketing Salarii

Compensația totală medie pentru Operațiuni Marketing in Netherlands la Ernst and Young variază de la €49.6K la €67.6K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

€53.1K - €64.1K
Netherlands
Interval Comun
Interval Posibil
€49.6K€53.1K€64.1K€67.6K
Interval Comun
Interval Posibil

€142K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Operațiuni Marketing at Ernst and Young in Netherlands sits at a yearly total compensation of €67,626. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Operațiuni Marketing role in Netherlands is €49,554.

