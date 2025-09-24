Director de Companii
Ernst and Young Manager Data Science Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Data Science in United States la Ernst and Young totalizează $205K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Ernst and Young
Data Scientist
New York, NY
Total pe an
$205K
Nivel
-
Salariu de bază
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Ernst and Young?

$160K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Data Science oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager Data Science at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $245,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Manager Data Science role in United States is $201,622.

