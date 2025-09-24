Director de Companii
Ernst and Young
Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

ARS 35.62M - ARS 40.6M
Argentina
Interval Comun
Interval Posibil
ARS 31.03MARS 35.62MARS 40.6MARS 45.2M
Interval Comun
Interval Posibil

ARS 193.72M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ARS 36.32M+ (uneori ARS 363.23M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Самый высокий пакет вознаграждения для Dezvoltare Corporativă в Ernst and Young составляет ARS 45,197,312 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Ernst and Young для позиции Dezvoltare Corporativă составляет ARS 31,025,273.

