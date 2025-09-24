Director de Companii
Ernst and Young
Compensația totală medie pentru Inginer Biomedical in Ireland la Ernst and Young variază de la €18.2K la €25.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

€19.5K - €22.9K
Ireland
Interval Comun
Interval Posibil
€18.2K€19.5K€22.9K€25.3K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Inginer Biomedical contribuțiis la Ernst and Young pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

€142K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

