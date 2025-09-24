Ernst and Young Assistant Manager Salarii

Pachetul median de compensație pentru Assistant Manager in Pakistan la Ernst and Young totalizează PKR 5.77M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ernst and Young. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median Ernst and Young Assistant Manager hidden Total pe an PKR 5.77M Nivel hidden Salariu de bază PKR 5.26M Stock (/yr) PKR 0 Bonus PKR 509K Ani în companie 2-4 Ani Ani experiență 2-4 Ani

Ultimele trimiteri de salarii

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( PKR ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Ernst and Young, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Ernst and Young ?

