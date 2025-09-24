Director de Companii
Ericsson
Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in India la Ericsson totalizează ₹9.49M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ericsson. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹9.49M
Nivel
L7
Salariu de bază
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹999K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
24 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Ericsson?

₹13.98M

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Ericsson in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹9,569,049. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ericsson pentru rolul de Manager Inginerie Software in India este ₹9,491,034.

