  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Ericsson Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in Sweden la Ericsson variază de la SEK 426K pe year pentru JS4 la SEK 945K pe year pentru JS8. Pachetul median de compensație pe year in Sweden totalizează SEK 690K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ericsson. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
JS4
(Nivel de intrare)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
SEK 1.56M

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Ericsson?

Funcții incluse

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Cercetător Științific

Întrebări frecvente

El paquet salarial més alt reportat per a un Inginer Software a Ericsson in Sweden és una compensació total anual de SEK 944,867. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ericsson per al rol de Inginer Software in Sweden és SEK 690,490.

