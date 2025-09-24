Compensația pentru Inginer Software in Sweden la Ericsson variază de la SEK 426K pe year pentru JS4 la SEK 945K pe year pentru JS8. Pachetul median de compensație pe year in Sweden totalizează SEK 690K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ericsson. Ultima actualizare: 9/24/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
Funcții incluseAdaugă funcție nouă