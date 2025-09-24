Ericsson Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in Sweden la Ericsson variază de la SEK 426K pe year pentru JS4 la SEK 945K pe year pentru JS8. Pachetul median de compensație pe year in Sweden totalizează SEK 690K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ericsson. Ultima actualizare: 9/24/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus JS4 ( Nivel de intrare ) SEK 426K SEK 426K SEK 0 SEK 0 JS5 SEK 525K SEK 512K SEK 10.1K SEK 2.9K JS6 SEK 653K SEK 640K SEK 7.1K SEK 5.6K JS7 SEK 697K SEK 696K SEK 809.9 SEK 0

Ultimele trimiteri de salarii

