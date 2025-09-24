Director de Companii
Ericsson
Compensația totală medie pentru Manager Design de Produs in Sweden la Ericsson variază de la SEK 605K la SEK 860K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ericsson. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

SEK 685K - SEK 780K
Sweden
Interval Comun
Interval Posibil
SEK 605KSEK 685KSEK 780KSEK 860K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Ericsson?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Design de Produs la Ericsson in Sweden ajunge la o compensație totală anuală de SEK 860,097. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ericsson pentru rolul de Manager Design de Produs in Sweden este SEK 604,983.

