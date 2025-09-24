Director de Companii
Ericsson
Ericsson Operațiuni Marketing Salarii

Compensația totală medie pentru Operațiuni Marketing in Sweden la Ericsson variază de la SEK 608K la SEK 882K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ericsson. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

SEK 690K - SEK 801K
Sweden
Interval Comun
Interval Posibil
SEK 608KSEK 690KSEK 801KSEK 882K
Interval Comun
Interval Posibil

SEK 1.56M

Care sunt nivelurile de carieră la Ericsson?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Operațiuni Marketing at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 882,375. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Operațiuni Marketing role in Sweden is SEK 608,023.

Alte Resurse