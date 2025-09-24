Director de Companii
Ericsson
Ericsson Inginer Hardware Salarii

Compensația pentru Inginer Hardware in Sweden la Ericsson variază de la SEK 484K pe year pentru JS5 la SEK 720K pe year pentru JS7. Pachetul median de compensație pe year in Sweden totalizează SEK 618K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ericsson. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Întrebări frecvente

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Inginer Hardware pozīcijai Ericsson in Sweden, ir gada kopējā atlīdzība SEK 912,422. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ericsson Inginer Hardware pozīcijai in Sweden, ir SEK 618,023.

