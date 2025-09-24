Director de Companii
Ericsson
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Ericsson Servicii Clienți Salarii

Compensația totală medie pentru Servicii Clienți in Hungary la Ericsson variază de la HUF 9.36M la HUF 13.63M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ericsson. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

HUF 10.75M - HUF 12.25M
Hungary
Interval Comun
Interval Posibil
HUF 9.36MHUF 10.75MHUF 12.25MHUF 13.63M
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Servicii Clienți la Ericsson in Hungary ajunge la o compensație totală anuală de HUF 13,633,712. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ericsson pentru rolul de Servicii Clienți in Hungary este HUF 9,358,734.

