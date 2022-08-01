EquityZen Salarii

Salariul de la EquityZen variază de la $70,350 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $237,308 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la EquityZen . Ultima actualizare: 9/12/2025