EquiLend Salarii

Salariul de la EquiLend variază de la $6,472 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $119,400 pentru un Juridic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la EquiLend. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Inginer Software
Median $17.5K
Juridic
$119K
Manager de Proiect
$6.5K

Manager Inginerie Software
$35.7K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la EquiLend este Juridic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $119,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la EquiLend este $26,584.

