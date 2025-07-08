Equativ Salarii

Salariul de la Equativ variază de la $52,330 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $105,498 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Equativ . Ultima actualizare: 11/23/2025