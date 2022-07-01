Equality Health Salarii

Salariul de la Equality Health variază de la $169,150 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $180,197 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Equality Health . Ultima actualizare: 11/23/2025