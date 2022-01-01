Director de Companii
Equal Experts
Equal Experts Salarii

Salariul de la Equal Experts variază de la $42,771 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $299,495 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Equal Experts. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Inginer Software
Median $42.8K

Inginer Software Backend

Analist de Date
$61.2K
Consultant în Management
$205K

Recrutor
$109K
Manager Inginerie Software
$188K
Arhitect de Soluții
$299K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Equal Experts este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $299,495. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Equal Experts este $148,650.

