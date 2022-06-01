EQT Salarii

Salariul de la EQT variază de la $99,500 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $326,625 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la EQT . Ultima actualizare: 11/23/2025