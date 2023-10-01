Director de Companii
eQ Technologic
eQ Technologic Salarii

Salariul de la eQ Technologic variază de la $21,310 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $88,896 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la eQ Technologic. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Inginer Software
Median $28.9K

Inginer Software Backend

Designer de Produs
$21.3K
Manager Inginerie Software
$88.9K

Arhitect de Soluții
$53.2K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la eQ Technologic este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $88,896. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la eQ Technologic este $41,087.

