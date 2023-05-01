Eptura Salarii

Salariul de la Eptura variază de la $104,957 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $180,900 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Eptura . Ultima actualizare: 10/17/2025