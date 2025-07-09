Director de Companii
Epson
Epson Salarii

Salariul de la Epson variază de la $45,338 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in Canada la nivelul inferior până la $162,810 pentru un Manager de Proiect in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Epson. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Operațiuni de Afaceri
$84.6K
Analist de Afaceri
$109K
Data Scientist
$45.3K

Resurse Umane
$82.3K
Manager de Produs
$151K
Manager de Proiect
$163K
Inginer de Vânzări
$62.7K
Inginer Software
$48.4K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Epson este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $162,810. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Epson este $83,446.

Alte Resurse