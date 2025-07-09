Epson Salarii

Salariul de la Epson variază de la $45,338 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in Canada la nivelul inferior până la $162,810 pentru un Manager de Proiect in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Epson . Ultima actualizare: 9/12/2025