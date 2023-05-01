EPRI Salarii

Director de Companii
Salariul de la EPRI variază de la $90,450 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $187,433 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la EPRI. Ultima actualizare: 11/23/2025

Inginer de Materiale
$172K
Manager de Program
$119K
Manager de Proiect
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 29
Inginer Software
$90.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la EPRI este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $187,433. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la EPRI este $145,768.

