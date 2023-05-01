EPRI Salarii

Salariul de la EPRI variază de la $90,450 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $187,433 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la EPRI . Ultima actualizare: 11/23/2025