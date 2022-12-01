Director de Companii
Epiq
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Epiq Salarii

Salariul de la Epiq variază de la $41,392 în compensație totală pe an pentru un Juridic in United States la nivelul inferior până la $203,859 pentru un Marketing in United Kingdom la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Epiq. Ultima actualizare: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $125K
Manager de Proiect
Median $100K
Analist de Afaceri
$99.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Servicii Clienți
$52.9K
Juridic
$41.4K
Marketing
$204K
Manager Inginerie Software
$159K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Epiq este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $203,859. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Epiq este $100,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Epiq

Companii Similare

  • Coinbase
  • Flipkart
  • Apple
  • Amazon
  • Airbnb
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epiq/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.