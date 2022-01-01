Director de Companii
Epic Games
Epic Games Salarii

Salariul de la Epic Games variază de la $52,260 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $445,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Epic Games. Ultima actualizare: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inginer Software
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Jocuri Video

Manager de Produs
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
Manager Inginerie Software
Median $400K
Manager de Proiect
Median $205K
Arhitect de Soluții
Median $238K
Contabil
$76.4K
Analist de Afaceri
$191K
Manager Știința Datelor
$288K
Specialist în Știința Datelor
$161K
Analist Financiar
$281K
Resurse Umane
$88K
Tehnolog Informații (IT)
$67.6K
Operațiuni Marketing
$147K
Designer de Produs
$68.6K
Manager Design Produs
$193K
Manager de Program
$151K
Recrutor
$77.4K
Vânzări
$52.3K
Analist Securitate Cibernetică
$80.6K
Manager Program Tehnic
$166K
Încredere și Siguranță
$137K
Program de Vesting

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Tip Acțiuni
Options

La Epic Games, Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 4th-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 5th-AN (20.00% anual)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Epic Games este Manager de Produs at the L5 level cu o compensație totală anuală de $445,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Epic Games este $166,165.

Alte Resurse

