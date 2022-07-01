Director de Companii
EPI-USE Labs
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

EPI-USE Labs Salarii

Salariul de la EPI-USE Labs variază de la $127,400 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $190,045 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la EPI-USE Labs. Ultima actualizare: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
$127K
Arhitect de Soluții
$190K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la EPI-USE Labs este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $190,045. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la EPI-USE Labs este $158,723.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru EPI-USE Labs

Companii Similare

  • Lyft
  • DoorDash
  • Roblox
  • Apple
  • Tesla
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epi-use-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.