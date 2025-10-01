Director de Companii
Enquero Inginer Software Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Bengaluru la Enquero totalizează ₹2.11M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Enquero. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
Enquero
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹2.11M
Nivel
Senior Software Engineer
Salariu de bază
₹2.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
6 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Enquero?

₹13.95M

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Enquero in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,635,564. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Enquero pentru rolul de Inginer Software in Greater Bengaluru este ₹1,681,414.

Alte Resurse