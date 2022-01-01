Enfusion Salarii

Director de Companii
Salariul de la Enfusion variază de la $50,113 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $120,750 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Enfusion. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Inginer Software
Median $121K

Inginer Software Full-Stack

Contabil
$116K
Analist de Afaceri
$90.3K

Tehnolog Informațional (IT)
$61K
Manager de Proiect
$50.1K
Manager Program Tehnic
$78.4K
Redactor Tehnic
$67.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Enfusion este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $120,750. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Enfusion este $78,390.

