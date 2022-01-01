Enfusion Salarii

Salariul de la Enfusion variază de la $50,113 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $120,750 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Enfusion . Ultima actualizare: 9/6/2025