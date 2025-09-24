Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in Czech Republic la Emplifi totalizează CZK 1.48M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Emplifi. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Total pe an
CZK 1.48M
Nivel
-
Salariu de bază
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Bonus
CZK 140K
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Emplifi?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Emplifi in Czech Republic ajunge la o compensație totală anuală de CZK 1,667,182. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Emplifi pentru rolul de Manager Inginerie Software in Czech Republic este CZK 1,452,608.

