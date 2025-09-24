Director de Companii
Compensația totală medie pentru Analist de Date in Czech Republic la Emplifi variază de la CZK 742K la CZK 1.04M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Emplifi. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

CZK 803K - CZK 934K
Czech Republic
Interval Comun
Interval Posibil
CZK 742KCZK 803KCZK 934KCZK 1.04M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Emplifi?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Analist de Date at Emplifi in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 1,039,104. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Emplifi for the Analist de Date role in Czech Republic is CZK 742,217.

