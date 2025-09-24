Director de Companii
Emarsys
Emarsys Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Hungary la Emarsys variază de la HUF 13.62M la HUF 18.97M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Emarsys. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

HUF 14.59M - HUF 17.19M
Hungary
Interval Comun
Interval Posibil
HUF 13.62MHUF 14.59MHUF 17.19MHUF 18.97M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Designer de Produs contribuțiis la Emarsys pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

HUF 56.02M

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de HUF 10.5M+ (uneori HUF 105.04M+).


Care sunt nivelurile de carieră la Emarsys?

The highest paying salary package reported for a Designer de Produs at Emarsys in Hungary sits at a yearly total compensation of HUF 18,969,921. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Emarsys for the Designer de Produs role in Hungary is HUF 13,619,430.

