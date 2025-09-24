Compensația totală medie pentru Designer de Produs in Hungary la Emarsys variază de la HUF 13.62M la HUF 18.97M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Emarsys. Ultima actualizare: 9/24/2025
Compensația Totală Medie
Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!