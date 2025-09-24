Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in United States la Elsevier totalizează $91K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Elsevier. Ultima actualizare: 9/24/2025

UX Designer
Washington, DC
Total pe an
$91K
Nivel
Product Designer 2
Salariu de bază
$86K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Elsevier?

$160K

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Designer de Produs at Elsevier in United States sits at a yearly total compensation of $145,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Elsevier for the Designer de Produs role in United States is $87,000.

