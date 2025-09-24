Director de Companii
Elsevier
Elsevier Data Scientist Salarii

Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in United States la Elsevier totalizează $100K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Elsevier. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Elsevier
Data Scientist
New York, NY
Total pe an
$100K
Nivel
10
Salariu de bază
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Elsevier?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la Elsevier in United States ajunge la o compensație totală anuală de $190,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Elsevier pentru rolul de Data Scientist in United States este $100,000.

