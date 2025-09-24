Director de Companii
Ellucian
Ellucian Manager de Produs Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in United States la Ellucian totalizează $98K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ellucian. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Ellucian
Product Manager
Seattle, WA
Total pe an
$98K
Nivel
L1
Salariu de bază
$98K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Ellucian?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Ellucian in United States ajunge la o compensație totală anuală de $171,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ellucian pentru rolul de Manager de Produs in United States este $98,000.

