Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in India la Elevate K-12 variază de la ₹1.96M la ₹2.74M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Elevate K-12. Ultima actualizare: 12/6/2025

Compensația Totală Medie

$24.2K - $29.3K
India
Interval Comun
Interval Posibil
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Elevate K-12?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Elevate K-12 in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,738,952. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Elevate K-12 pentru rolul de Analist de Afaceri in India este ₹1,959,768.

Alte Resurse

