Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in United States la Elation Health totalizează $185K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Elation Health. Ultima actualizare: 9/24/2025

Pachetul Median
company icon
Elation Health
Security Officer
hidden
Total pe an
$185K
Nivel
L5
Salariu de bază
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
5-10 Ani
Ani experiență
11+ Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Elation Health?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Elation Health in United States ajunge la o compensație totală anuală de $200,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Elation Health pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $185,000.

