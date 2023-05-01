Director de Companii
Elation Health
Elation Health Salarii

Salariul de la Elation Health variază de la $85,425 în compensație totală pe an pentru un Succes Client la nivelul inferior până la $185,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Elation Health. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Median $154K
Succes Client
$85.4K
Manager de Produs
$179K

Manager Inginerie Software
Median $185K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Elation Health este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $185,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Elation Health este $166,550.

