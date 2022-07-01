Eigen Technologies Salarii

Salariul de la Eigen Technologies variază de la $84,182 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in United Kingdom la nivelul inferior până la $107,441 pentru un Manager de Produs in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Eigen Technologies . Ultima actualizare: 10/12/2025