Director de Companii
Eigen Technologies
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Eigen Technologies Salarii

Salariul de la Eigen Technologies variază de la $84,182 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in United Kingdom la nivelul inferior până la $107,441 pentru un Manager de Produs in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Eigen Technologies. Ultima actualizare: 10/12/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Data Scientist
$84.2K
Manager de Produs
$107K
Inginer Software
$84.6K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Manager Inginerie Software
$101K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Eigen Technologies is Manager de Produs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $107,441. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Eigen Technologies is $92,672.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Eigen Technologies

Companii Similare

  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • Caissa
  • Dev Technology Group
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse