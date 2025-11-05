Director de Companii
EDF FR
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Mecanic

  • Toate salariile Inginer Mecanic

  • Greater Paris Area

EDF FR Inginer Mecanic Salarii în Greater Paris Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Mecanic in Greater Paris Area la EDF FR totalizează €42.6K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la EDF FR. Ultima actualizare: 11/5/2025

Pachetul Median
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Total pe an
€42.6K
Nivel
L3
Salariu de bază
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Mecanic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la EDF FR in Greater Paris Area ajunge la o compensație totală anuală de €43,378. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la EDF FR pentru rolul de Inginer Mecanic in Greater Paris Area este €42,550.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru EDF FR

Companii Similare

  • PayPal
  • Apple
  • Facebook
  • Tesla
  • Airbnb
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse