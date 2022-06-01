Director de Companii
Edelman
Edelman Salarii

Salariul de la Edelman variază de la $6,359 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $263,675 pentru un Operațiuni Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Edelman. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Data Scientist
$64.5K
Marketing
$6.4K
Operațiuni Marketing
$264K

Designer de Produs
$99.5K
Inginer Software
$93.2K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Edelman este Operațiuni Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $263,675. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Edelman este $93,157.

