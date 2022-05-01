Edelman Financial Engines Salarii

Salariul de la Edelman Financial Engines variază de la $113,430 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $169,150 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Edelman Financial Engines . Ultima actualizare: 9/6/2025