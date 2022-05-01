Director de Companii
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Salarii

Salariul de la Edelman Financial Engines variază de la $113,430 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $169,150 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Edelman Financial Engines. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Inginer Software
Median $159K
Analist de Date
$113K
Data Scientist
$169K

Manager de Produs
$114K
Întrebări frecvente

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Edelman Financial Engines jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $169,150. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Edelman Financial Engines wynosi $136,484.

