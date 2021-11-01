ECS Salarii

Director de Companii
Salariul de la ECS variază de la $7,236 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $226,125 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ECS. Ultima actualizare: 9/6/2025

$160K

Inginer Software
Median $140K

Inginer Date

Analist Securitate Cibernetică
Median $85K
Analist de Afaceri
$141K

Manager Data Science
$151K
Tehnolog Informațional (IT)
$89.6K
Marketing
$102K
Inginer Mecanic
$7.2K
Manager de Program
$118K
Manager de Proiect
$64.7K
Arhitect de Soluții
$181K
Manager Program Tehnic
$226K
Întrebări frecvente

El puesto mejor pagado reportado en ECS es Manager Program Tehnic at the Common Range Average level con una compensación total anual de $226,125. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ECS es $117,600.

