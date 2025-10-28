Director de Companii
Ecolab
Ecolab Afaceri Regulamentare Salarii

Compensația totală medie pentru Afaceri Regulamentare in Colombia la Ecolab variază de la COP 102.68M la COP 140.13M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ecolab. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

COP 109.93M - COP 132.88M
Colombia
Interval Comun
Interval Posibil
COP 102.68MCOP 109.93MCOP 132.88MCOP 140.13M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Ecolab?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Afaceri Regulamentare la Ecolab in Colombia ajunge la o compensație totală anuală de COP 140,130,506. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ecolab pentru rolul de Afaceri Regulamentare in Colombia este COP 102,681,836.

