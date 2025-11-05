Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Greater Vancouver la Ecoation variază de la CA$104K la CA$141K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ecoation. Ultima actualizare: 11/5/2025

Compensația Totală Medie

CA$111K - CA$134K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$104KCA$111KCA$134KCA$141K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Ecoation?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Ecoation in Greater Vancouver ajunge la o compensație totală anuală de CA$141,341. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ecoation pentru rolul de Inginer Software in Greater Vancouver este CA$103,569.

